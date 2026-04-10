加藤ミリヤが、約6年ぶりに「THE FIRST TAKE」に登場した。第655回の今回披露するのは、2008年にリリースされ、強がりと未練が同時に入り混じるリアルな恋愛の揺れを描く楽曲「SAYONARAベイベー」だ。離れなくてはいけないと分かっていながら離れられない複雑な恋心を歌った本楽曲を、一発撮りにてパフォーマンス。◆◆◆◾️加藤ミリヤ コメント ※インタビューから抜粋「SAYONARAベイベー」は、平