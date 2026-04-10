4月17日スタートのドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系／毎週金曜22時）に主演する岡田将生と共演の染谷将太のインタビューが公開された。【写真】岡田将生×染谷将太が兄弟役！『田鎖ブラザーズ』第1話より本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたわずか2日前に両親殺害事件の時効を迎えた田鎖真（岡田）と田鎖稔（染谷）による“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官と