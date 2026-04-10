Adoが、4月24日22時放送の『AdoのオールナイトニッポンGOLD』（ニッポン放送）でパーソナリティを務めることが決定した。『オールナイトニッポン』への出演は約1年ぶりで、レギュラー最終回以来の生放送となる。【写真】Adoの半生が小説に！「皆さんにも覗いてもらいたい」Adoは2023年4月から1年間、毎週月曜日の『オールナイトニッポン』のレギュラーパーソナリティを担当しており、2025年4月に1度『オールナイトニッポンGO