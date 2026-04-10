ABEMAオリジナルの新作オリジナル恋愛番組『恋愛病院』（全6回）の第2話がABEMAにて9日、放送された。スタジオトークでは、真木よう子が前回の結婚について口を開く場面があった。【写真】真木よう子16歳年下イケメン恋人！この番組は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、2泊3日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組です。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が集結し、不器用な