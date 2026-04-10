愛美が、新曲「ドラマチック逃避行」を本日配信リリースした。あわせて、リリックビデオも公開された。本楽曲は、TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』のエンディングテーマとなっており、現在TBS、BS11、AT-Xにて放送中だ。愛美自身が作詞を担当しており、アニメの世界観を投影しながら、葛藤や揺らぎを描き出した一曲になっているという。配信を記念し、LINE MUSICにて「ドラマチック逃避行」に関連した再生回数キャン