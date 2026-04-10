MOROHA・アフロとヒグチアイによるアーティスト・天々高々が、5月13日にリリースする1stアルバム『祝祭日』の収録内容を発表した。デビュー曲「ロマンス」はもちろん、「YG」、「30歳」、「青春」、「おわりなきおかわり」といったアルバムに初収録となる新曲に加え、アルバムのためにリアレンジした楽曲など全10曲が収録される。「やったぜべいべー-日曜日 ver.-」には、天才バンドやワンダフルボーイズでの活動で知られるSunday