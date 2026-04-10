7coが、7月5日に京・表参道 WALL&WALLにて初の自主企画ライブ＜75の日 vol.1＞の開催を発表した。アーティスト名の7coにちなんだ7月5日、特別な1日を冠した初の自主企画ライブに、シンガーソングライター・由薫をゲストに迎える。チケットは4月15日12時よりイープラスにて販売開始。由薫◆◆◆◾️7co コメント7coにとって初めての自主企画ライブ、しかも「75の日」に開催できることに、とても運