らそんぶるが、次世代のスターを発掘するオーディション『2027 MISS TEEN JAPAN（2027ミス・ティーン・ジャパン）』の公式テーマソングに新曲「いつかまたひとりぼっちだったら」が起用されたことを発表した。「いつかまたひとりぼっちだったら」は、儚くも移りゆく人の心の変化を題材にした楽曲で、等身大の言葉で描いている疾走感のあるロックナンバーに仕上がっているという。本楽曲を使用した15秒の募集告知CMは、4月末より札