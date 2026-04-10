１１日・中日戦（バンテリンＤ）に先発する伊原陵人投手が、竜打線の長打力を警戒した。福永、ボスラー、細川ら軸を担う打者をイメージしながら「一発のあるバッターがそろっているし、つながりもある」とストライク先行で状況に応じた投球をテーマに掲げた。前回登板した２日・ＤｅＮＡ戦（京セラＤ）は、５回１安打１失点で今季初勝利。「しっかりポイントを抑えながら一人一人を抑えたい」と快投で自身２連勝を目指す。