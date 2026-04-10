「次はどんな髪形にしよう？」と悩んでいる人に向けて、40・50代におすすめのトレンドヘアをご紹介します。抜け感をプラスするレイヤーや、白髪を自然に馴染ませるハイライトなど、大人女性がマネしたいポイントがたくさん。こなれ感のある旬なヘアスタイルをピックアップしたので、ぜひ美容院に行く前にチェックしてみてください。 毛先の動きが軽やかなレイヤーカット こちらのヘアスタイルは、レイヤ