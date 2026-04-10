大阪公立の雄・八尾の長田貴史監督が、４月から異動先の府立・清水谷で指導していることが１０日、分かった。府立・大手前、筑波大卒の長田監督は、２０１３年に八尾の監督に就任。１８年夏の南大阪大会で８強入りした。１８年秋の府大会でベスト１６に進出し、大阪では初めて近畿地区の２１世紀枠候補に選ばれた。その後も大阪大会では、１９年春に５回戦、２０年秋に準々決勝、２１年春に５回戦、２１年夏に準々決勝、２２