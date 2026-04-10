秋次克真VSホセ・カルデロンボクシングのバンタム級（53.5キロ以下）ノンタイトル10回戦が11日に、東京・両国国技館で行われる。10日は都内で前日計量が実施され、IBF世界同級5位・秋次克真が53.3キロ、元世界同級ランカーのホセ・カルデロン（メキシコ）が53.2キロでクリアした。秋次は米ロサンゼルスに拠点を置く逆輸入ボクサー。初めてとなる日本のリングで存在感を示す。興行はAmazon Prime Videoで生配信される。戦績は28歳