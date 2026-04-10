luvが、2026年第2弾シングル「bye本楽曲は、出会いと別れ、新生活の始まり、新たなスタートを迎える全ての人にそっと寄り添う春ソングだという。公開されたジャケット写真は、ベッドに置かれたスーツケースが、無機質ながらもどこか温かくノスタルジーを感じさせるアートワークに仕上がっている。◾️「bye2026年4月22日（水）リリース先行予約URL：https://luv.lnk.to/bye◾️追加公演＜luv ASIA TOUR 2026