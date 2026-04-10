◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１０日・バンテリンドーム）阪神の先発・村上頌樹投手が、５９キロの超スローボールでストライクを奪った。初回先頭の福永に四球を与えたが、続く田中のバスターエンドランを遊直併殺打として２死。そして、ボスラーへの初球だった。「５９キロ」の球速表示に球場はどよめき、その後もしっかり二ゴロに打ち取った。