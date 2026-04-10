英出身パンクデュオ「ランブリーニ・ガールズ」が、シンガーのフィービーの首の骨折および「急性の脳損傷」により、コーチェラ・フェスティバルの出演をキャンセルした。フィービーとリリーによる同グループは、アメリカの同人気音楽フェスのステージに立つ予定となっていたが、中止せざるを得なくなったと報告した。 【写真】首の骨折と脳損傷って本当？お