9月18日に公開される、大人気刑事シリーズ最新映画「踊る大捜査線 N.E.W.」の本編映像が4月9日、初解禁されました。SNS上では、織田裕二さんが演じる主人公・青島俊作のビジュアルが注目されています。【画像】29年前わっっか！コチラが青島刑事の ビフォー＆アフターです！（画像：15枚）「走り方変わらない！」2026年の青島刑事の姿に絶賛の声特報映像では、1997年に放送を開始したテレビシリーズ「踊る大捜査線」（フジテ