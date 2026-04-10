日々のランニングやウォーキング。その何気ない運動が、地球のどこかで“森を再生する一歩”につながるとしたら。そんな取り組みをグローバルに展開しているのが、アシックスだ。同社は、ランニングやウォーキングなどで5kmを達成すると1本分の植樹につながるプログラム「Run for Reforestation Challenge 2026」を、地球環境を考える月間とされるアースマンスの4月1日から30日までの1か月間、実施する。5kmで1本の植樹、シンプル