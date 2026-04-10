4月7日、インドネシアの通信デジタル省が、SNS規制に違反しているとしてメタとグーグルへの調査を開始したことを各国メディアが報じた。同省はこれまでに2度、両社に調査を受け入れるよう要請しており、3度の要請に応じない場合は制裁金や接続遮断の措置を取るとしている。 インドネシアは今年3月、16歳未満によるSNS利用を規制する法律を施行したばかりだ。遮断も辞さないと、運営企業に強く迫っている。 こうした動き