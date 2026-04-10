選挙運動に関する与野党協議会であいさつする自民党の逢沢一郎衆院議員＝10日午後、国会与野党は10日、選挙運動に関する協議会を国会内で開き、選挙での交流サイト（SNS）上の偽情報や誹謗中傷の拡散対策を巡り、関連法改正も視野に入れ、今国会中に意見集約を図る方向性を確認した。規制を法制化する場合、憲法が保障する「表現の自由」との両立が課題となる。自民党で責任者を務める逢沢一郎衆院議員は会合で「事業者の自助