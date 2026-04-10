コメの値下がりが続いています。農林水産省によりますと、4月5日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメ5kgあたりの平均価格は3933円で、前の週より2円安くなりました。値下がりは8週連続で、コメの在庫が増えるなか、値下げにより在庫を減らそうとする動きがあるとみられます。こうしたなか、業界団体はコメの生産から小売りまでにかかるコストを公表し、精米5kgあたり2816円と試算しました。これはコストだけを積み上げた