記者会見する国連軍縮担当上級代表の中満泉事務次長＝10日午後、東京・内幸町の日本記者クラブ国連軍縮担当上級代表の中満泉事務次長が10日、東京都内で記者会見し、核兵器開発阻止を名目にした米イスラエルによるイラン攻撃について「核拡散のリスクがあれば、軍事行動で解決してもよいという前例が作られている」と懸念を示した。27日から始まる核拡散防止条約（NPT）再検討会議で、条約の目的や役割を再確認することが重要だ