新日本プロレスの棚橋弘至社長（49）が10日、ABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分）に初出演。この日から偶数週の金曜日レギュラーコメンテーターとして出演する。棚橋氏は23年12月から新日本プロレスの社長として組織運営のかじ取りを担い、26年1月4日の東京ドーム大会で現役を引退。番組冒頭では引退後の生活の変化として「これまでは全国を試合で回っていたが、月〜金まで会社に行くようになった」と明かし、「定時