高市総理は、5月上旬に石油の国家備蓄20日分を追加で放出すると発表しました。一方、長引く原油高の影響は意外なところにも広がっています。10日、FNNが取材したのは田園風景が広がる新潟・新発田市のごみ焼却施設。新発田広域クリーンセンター・肥田野正信場長：重油の確保が難しくなるかもしれないと、それがいちばん困る。“ホルムズ海峡封鎖”による影響は、身近なところで広がり続けています。10日朝、中東情勢に関する関係閣