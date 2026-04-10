乃木坂46岩本蓮加（22）が10日までにインスタグラムを更新。シースルーのドレス姿を公開した。「#乃木坂46_最駆け」と、8日にリリースされた乃木坂46の41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のハッシュタグを添えて投稿。シースルーのドレス姿を公開した。