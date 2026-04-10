圏央道の一部が3車線化NEXCO東日本関東支社は2026年4月10日、4車線化中の圏央道の一部区間で「3車線」運用を開始しました。【え、3車線化!?】これが圏央道の「外回りだけスイスイ」区間です（地図／写真）3車線化されたのは茨城県最西部の五霞IC−境古河IC間、6.9kmです。4車線化に先行して、外回りのみ2車線運用となりました。内回りは1車線のままですが、引き続き工事が進められます。圏央道は久喜白岡JCT（東北道）〜大栄