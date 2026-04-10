勤務時間内にボードゲームへの参加をほかの職員に強要。消防士長が停職処分となりました。 【写真を見る】勤務中に“自作ボードゲーム”への参加強要 発覚時の口裏合わせも… 40代消防士長を停職処分 愛知･稲沢市消防署 愛知県の稲沢市消防本部によりますと、おととし7月からの半年間、稲沢市消防署の職員10人が勤務時間内にボードゲームをしていました。 去年1月、参加者の一人が消防長に