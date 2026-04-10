長崎東高校の生徒が、AIを使って戦前や戦後の白黒写真をカラー化。 その写真集を、長崎市に寄贈しました。 戦前や戦後の写真が、白黒からカラーに。 当時の生活が、より鮮明によみがえります。 長崎東高校の生徒らが長崎市に寄贈したのは、戦前や戦後の写真をAIでカラー化した写真集です。 長崎東高校の生徒が、人工知能＝AIのアプリを使ってカラー化し、被爆者や専門家に話を聞きな