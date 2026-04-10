自転車の交通違反に反則金を科す青切符制度の開始を受け、福山市の高校生が交通ルールを学びました。スマートフォンを使用しながら自転車を運転する「ながらスマホ」。「青切符」の対象で、反則金は1万2000円です。10日、神辺高校で開かれた安全教室には約550人が参加しました。制度は113の違反が対象で、踏切に立ち入る際の違反行為など、警察官が演じる劇を通して学びました。■高校生「劇を見て（反則例が）