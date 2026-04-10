吉田の「出場機会は少なすぎる」と米メディアが主張した(C)Getty Imagesレッドソックスの吉田正尚は今季、開幕から安打が出ていなかった中、現地時間4月5日のパドレス戦で3安打を記録、出場7試合目にして打球をヒットゾーンへと飛ばした。その翌日にもブルワーズ戦で1安打をマークし、ようやく当たりが出始めたかと思った矢先、その後の2試合では出番が無いなど、今季も常時出場が難しい立場に置かれている。【写真】世界一の女