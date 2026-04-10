守護神として快投を続けているミラー(C)Getty Images出てきたら終わり――。そう感じさせる圧巻の投球だ。現地時間4月9日に行われたロッキーズ戦で、9回から4番手として登板したメイソン・ミラーは、3者連続三振でピシャり。これで開幕から6登板での無失点を継続。さらに打者21人と対戦し、16奪三振と微塵も寄せ付けない投球を見せている。【動画】唸る剛腕！パドレス守護神の奪三振ショーをチェック最速103.4マイル（約16