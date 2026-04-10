一筆書きのアーティストとしても知られ、2025年、金沢市に私設美術館を立ち上げた石川県穴水町出身の画家・大森慶宣さんが10日から初めての個展を開催しました。その独特の世界観を大野紘乃フィールドキャスターが取材しました。大森慶宣さん「いつも名刺の裏に好きな動物描いてるんですよ。トラはそんな一筆じゃないよ。」大野紘乃フィールドキャスター「すごい！！」出会ってわずか10秒で大森さんが名刺に描いてくれたのは私が一