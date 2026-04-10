将来の独立を見据え、固定費を抑えながら着実に経済基盤を整えるために実家暮らしを続ける若者も少なくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、新潟県新潟市在住・28歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆実