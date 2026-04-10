窃盗の疑いで現行犯逮捕された男。盗まれたのはトイレで水を流す際に欠かせない「フラッシュバルブ」といわれる部品でした。■「売ったお金を競艇で使っていた」狙われたのは“トイレの心臓部”。水を流すレバーなどがついた「フラッシュバルブ」です。髪を後ろで束ね、伏し目がちで歩く男、大場久一容疑者（49）。警視庁によりますと、大場容疑者は8日、埼玉県草加市にある公園のトイレから「フラッシュバルブ」4個、およそ10万円