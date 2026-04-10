サッカーUEFAチャンピオンズリーグは、ホーム＆アウェー形式によるノックアウトフェーズの準々決勝第1戦が、現地6日、7日に開催されました。敵地でレアル マドリード（スペイン）と対戦したバイエルン（ドイツ）は、ルイス ディアス選手（コロンビア代表）、ハリー ケイン選手（イングランド代表）のゴールで2得点を挙げ勝利。アーセナル（イングランド）も敵地でスポルティング（ポルトガル）に終了間際カイ ハフェルツ選手（ドイ