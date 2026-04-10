「大相撲春巡業」（１０日、千葉県成田市）審判部から巡業に参加中の楯山親方（元幕内誉富士）が、所属する伊勢ケ浜部屋でミーティングが行われることを明かした。弟子の伯乃富士への暴力問題で、９日に日本相撲協会から委員待遇年寄から年寄への２階級降格と、１０％減給３カ月の処分を受けた伊勢ケ浜親方（横綱照ノ富士）。協会からは再発防止のため、当面は伊勢ケ浜一門の浅香山理事（元大関魁皇）を中心に、一門と協会から