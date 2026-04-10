ＴＢＳが堺雅人主演のドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」続編を７月から２クール連続で放送すると発表し、公式ＳＮＳに予告ショットなどをアップしている。続編に出演する２６人とビジュアルもアップされている。乃木憂助（堺雅人）、黒須駿（松坂桃李）ら「別班」メンバーがほぼ続投。公安刑事野崎守（阿部寛）や、最後まで黒幕と疑われるも怪しさ満載のまま終了した丸菱商事専務・長野利彦（小日向文世）の姿も。それぞれに新作でも活躍