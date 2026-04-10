左から：アデコ 執行役員兼キャリアプランニング本部長 横松淳一氏、アデコ 代表取締役社長 平野健二氏、新潟県庁・新潟県産業労働部長 渡辺憲一氏、新潟市 市長 中原八一氏、アデコ 執行役員兼アウトソーシング事業本部長 瀧本亘氏人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの日本法人で、総合人事・人財サービスを展開するアデコのワークフォースソリューションのブランドであるアデコは、さまざまな年代の人が働ける