この記事の画像を見る2023年に結婚、2025年に双子の男の子の母となった中川翔子さん。40歳という節目、そして体外受精での出産という大きなライフイベントを経験し“しょこたん”人生第2章の幕が開けました。母として、またひとりの女性としてのリアルな心境を語っていただく当連載。第1回は、プロローグ編として、「お母さん0年生、戸惑うばかり」と焦りながらも奮闘する、出産直後のリアルな感情の変化について伺いました。■体