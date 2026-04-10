「単なる組織上の上司」と「信頼されるマネジャー」はどこがちがうのか。Googleの社員としてマネジメントに携り、それぞれのチームを率いた経験のある元マネジャー3人が解説する――。※本稿は、中谷公三・諸橋峰雄・水野ジュンイチロ『Googleで学んだ 圧倒的成果を出し続けるマネジャーの最優先事項』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。■「あなたは不公平だ」と部下に言われた「あなたは不公平だ