「最もチケットの取れないピアニスト」として圧倒的人気を誇るのが、反田恭平さんだ。世界最高峰のショパンコンクールで日本人として51年ぶりの快挙を成し遂げられたのは、「音楽の才能」だけではなく「戦略」のおかげだという。音楽評論家・本間ひろむさんの『Jピアニスト』（星海社新書）より、一部を紹介する――。（第1回）写真＝iStock.com／geckophotos※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／geckophotos■コンクールの