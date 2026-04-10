ゴールデンウィーク（GW）は、旅行やレジャーを楽しむ絶好のタイミングです。久しぶりに遠出をしたり、ちょっと贅沢な宿に泊まったりと、楽しみが広がる一方で、「できればもう少し予算に余裕がほしい」と感じる方も多いのではないでしょうか。 そんなときに見直したいのが、毎月の固定費です。なかでもスマホ代は見直しやすく、節約効果が出やすい支出のひとつ。今回は、GWに向けて無理なくお金を貯めた