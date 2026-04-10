六本木ヒルズの広場に巨大な蜘蛛のパブリックアートがある。その作者はフランス出身のアメリカ人アーティスト、ルイーズ・ブルジョワだ。美術評論家の秋元雄史さんは「彼女が生涯にわたって愛したモチーフのひとつが、この『蜘蛛』だった。彼女の作品には、自身の内面的な体験や感情が色濃く反映されている」という――。※本稿は、秋元雄史『芸術の価値とは何か』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com