メーガン妃は、かつての共演者が「彼女は再び演技をする準備ができている」と語ったことを受け、ハリウッドから仕事のオファーが殺到しているという。米ニュースサイト「ページ・シックス」が９日、報じた。ロサンゼルスのベテランキャスティング・エージェントが同サイトに語ったところによると、ハリウッドの映画スタジオや制作会社は、ホラー映画やソープオペラなど、さまざまな役柄についてメーガン妃にオファーを出してい