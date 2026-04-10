EXOのベクヒョン、チェン、シウミンの3人が、所属事務所代表に専属契約の解除を通知した。現地メディア『THE FACT』は4月10日、チェン、ベクヒョン、シウミンの3人が今年3月、所属事務所INB100のチャ・ガウォン代表に対し、未精算金をはじめとする契約違反について回答を求め、契約解除を通知する内容証明を送付したと報じた。【写真】元EXOメンバーが留置所生活かまた同メディアは、3人に支払われていない金銭が数億円規模に上る