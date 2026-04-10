IVEのレイが、愛らしい“認証ショット”を公開し、話題を集めている。レイは最近、自身のインスタグラムを更新。「みーつけたっ!!」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】レイ、ドンキでキュートな“認証ショット”公開された写真には、ドン・キホーテを訪れたレイの姿が収められている。彼女がミューズを務めるカラーコンタクトの広告の横で、自身のビジュアルを指差しながらウインクしたり、グローバルアンバサ