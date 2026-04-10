自動車メーカーのホンダが2025年秋にリリースした新型プレリュードは、パワーユニット制御技術のHonda S+ Shiftを搭載した上に「SPORT・GT・COMFORT」という3つのドライブモードが組み合わさり、1台で6つの異なる走りを楽しめることが特長です。そんなプレリュードをイメージしたというスパイスカレー「プレリュー堂 スパイスポークカレー」が、2026年4月17日(金)からホンダ公式オンラインショップで販売開始されます。そんなホン