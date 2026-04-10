11日から予定されているアメリカとイランとの協議を前に、ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続いています。高市首相は10日、石油の国家備蓄の追加放出を明らかにしました。 北九州市八幡西区のガソリンスタンドです。10日、レギュラーガソリンは1リットルあたり161円で販売されていました。■訪れた人「20円くらい違う。180円くらいのところもあったから。」「ビニールなど全ての価格が上がっています。きのうも買い