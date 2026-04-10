◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島＝雨天中止＝（１０日・横浜）広島は２日連続、早くも今季３度目の雨天中止となった。打者は室内で練習を行い、新井貴浩監督も見守った。攻撃陣はリーグワーストのチーム打率２割１分。上位打線を固定したまま戦っているが、現時点での組み替えは「まだ（対戦が）ひと回りもしていない。バタバタする必要はないと思う」と否定した。３番の小園海斗は打率１割３分９厘で現在は１５打席連続