東進ハイスクール・東進衛星予備校などを運営する株式会社ナガセは、４月２６日（日）に実施する「第２回４月共通テスト本番レベル模試」の成績優秀者（高校３年生）を「東大見学ツアー」に無料招待（２日間）すると発表した。「共通テスト本番レベル模試」は、共通テスト本番と同じレベル・形式・出題範囲。共通テストの問題を徹底研究した出題で、探究型の問題に対応。２か月ごとに行われ、合格可能性と学力の伸びがわかる