ＪＲＡは４月１０日、２２年ファルコンＳ・Ｇ３に優勝したプルパレイ（セン７歳、栗東・須貝尚介厩舎、父イスラボニータ）の競走馬登録を５日付で抹消したと発表した。調教中に急性心不全を発症して死んだため。同馬は２１年６月にデビュー（２着）。次戦の未勝利戦、アスター賞を連勝し、翌年に重賞初制覇を果たした。その後は不振が続いたが、２４年８月のＵＨＢ賞で２年５か月ぶりの勝利。以降は再び低迷したが、２走前の北